Enrico Varriale accusato di violenze da un'altra donna: "Posso provare tutto", litigio furioso in piena notte

Non c’è pace per Enrico Varriale, già accusato di stalking e di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Il giornalista del servizio pubblico, nonché ex direttore di Rai Sport, è stato accusato da un’altra donna: stando a quanto riportato dall’Ansa, la persona in questione avrebbe contattato il 112 la scorsa notte per denunciare di essere stata schiaffeggiata da Varriale.

La polizia è intervenuta e sta conducendo degli accertamenti sulla vicenda, nel frattempo in merito alle accuse di stalking e aggressione da parte dell’ex compagna Varriale ha deciso di difendersi anche pubblicamente. Il giornalista della Rai si è detto “vittima di una folle gelosia” e ha ribadito la sua innocenza, annunciando un’azione legale: adesso però si aggiunge un’ulteriore denuncia di un’altra donna per presunti maltrattamenti. Varriale ha già replicato dando la sua versione dei fatti: “Ieri alle 22.30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa e alla fine ho ceduto e le ho aperto”.

“È entrata come una furia - ha raccontato il giornalista - in preda ad un raptus di gelosia ha iniziato a distruggermi casa. Piatti, bicchieri, soprammobili, qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta. Ho provato a bloccarla e ha cominciato a urlare ‘non mi toccare, ti denuncio’. Ha preso il telefono e chiamato la Polizia e l’autoambulanza. Io spettatore allibito ho implorato di fermarsi. Posso documentare tutto, ho fotografato la mia abitazione e ho dato mandato ai miei legali di intraprendere le necessarie azioni”.

