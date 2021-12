Patrick Zaki, il primo politico seguito dopo il carcere? Foto clamorosa: trionfo nel centrodestra

10 dicembre 2021 a

a

a

Patrick Zaki, finalmente scarcerato ma ancora sotto processo in Egitto, ha appena aperto un suo account su Twitter. Il suo primo messaggio è stato: "Libertà, libertà, libertà". Un concetto semplice ma forte allo stesso tempo. A corredo una foto in cui si mostra sorridente e con un'etichetta del Bologna calcio tra le mani. Lo studente, infatti, si trovava a Bologna prima di finire in carcere. Lì frequentava un master, dove adesso - come detto da lui stesso - spera di tornare.

Zaki "scambiato con Regeni"? Un sospetto (osceno) sulla Farnesina: cosa non ci dicono

Impossibile non notare che per il momento Zaki segue solo due persone su Twitter. Uno è l'account ufficiale di Google. L'altro invece è il profilo di Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia. Un riconoscimento non di poco conto per il partito di Silvio Berlusconi e, in generale, per tutto il centrodestra. I follower, invece, per il momento sono circa 600.

Tanti i commenti sotto il suo primo post. "Torna preso in Italia, ti aspettiamo", ha scritto un utente. Un altro invece: "Bellissimo vederti sorridente e libero". Nonostante la scarcerazione, però, il 30enne non è ancora stato assolto dalle accuse di aver diffuso notizie false "dentro e fuori" il suo Paese d'origine. La prossima udienza, infatti, si terrà il primo febbraio 2022. Zaki è stato rinviato a giudizio alla fine della scorsa estate, ma la sua permanenza in carcere, da febbraio 2020, era stata rinnovata di volta in volta sulla base di ordinanze di custodia cautelare.

"Zaki? Ridicoli". Porro, quello che i giornali non dicono: "Sapete come funziona la giustizia in Italia?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.