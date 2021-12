Vaccino, il "complotto di mister Pfizer"? Chi è quest'uomo, cosa significa questa foto

19 dicembre 2021 a

Tempo di Covid e pandemia, tempo di bufale e deliri complottisti. Uno di questi deliri, circolato e rimbalzato negli ultimi giorni, riguardava Ugur Sahin, medico e immunologo tedesco di origine turca, nonché ceo di BioNtech, il colosso che insieme a Pfizer ha creato il vaccino contro il coronavirus più diffuso al mondo.

La bufala verteva sul fatto che il creatore del siero non si fosse vaccinato. E così, per zittire i deliri no-vax, ecco che Sahin ha pubblicato le immagini che potete vedere sul suo profilo Linkedin, in un post corredato da un lungo testo.

"C'è disinformazione sui social media sul fatto che io non sarei vaccinato - spiega Sahin -. Ma io e mia moglie abbiamo ricevuto tr dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Ormai da diversi mesi, gli amici mi esortano a pubblicare una foto di me mentre vengo vaccinato per smentire queste false voci. Finora mi ero rifiutato di farlo, poiché credo che la mia comunicazione non dovrebbe riguardare me. Credo che la mia comunicazione debba contribuire alla trasparenza scientifica e fornire dati, fatti e approfondimenti".

E ancora, prosegue: "Questa settimana avevo programmato di scrivere un aggiornamento sui nostri primi dati sulla variante Omicron e su come ci stiamo preparando in modo da essere pronti a reagire immediatamente se il ceppo diventa dominante, tuttavia, una chiamata mi ha fatto cambiare idea. Mi sono profondamente rattristato nell'apprendere che un mio vecchio compagno di scuola sta attualmente combattendo contro il Covid e ho saputo da sua moglie che lui e la sua famiglia non erano vaccinati. Non ho chiesto perché avevano preso questa decisione. Le persone hanno ragioni personali diverse. Tuttavia, la causa principale più comune sembra essere la paura, spesso alimentata da disinformazione e sfiducia".

Infine le conclusioni: "A volte la paura può essere meglio sconfitta condividendo esperienze personali. Pertanto, per raggiungere coloro che stanno lottando personalmente con le proprie paure, vorrei condividere un'immagine che mostra la mia vaccinazione all'inizio del 2021". E i complottisti... muti.

