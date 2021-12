Omicron, il virologo Broccolo: “No-vax? Bastano cinque minuti”, il disastro con i giochi natalizi

24 dicembre 2021 a

a

a

Proprio a ridosso del Natale l’Italia sta aggiornando giorno dopo giorno il record di contagi, che per fortuna non è accompagnato da un aumento importante di ricoveri e decessi. È questa la grande differenza con lo scorso anno, quando i contagi erano di meno ma i morti quasi quattro volte di più: merito del vaccino che non blocca la diffusione del Covid ma è molto efficace nell’evitare lo sviluppo della malattia grave.

Bollettino, oltre 50mila contagi. Omicron rovina le feste? Cosa sta succedendo negli ospedali

Fatto sta che la variante Omicron sta iniziando a incidere in maniera importante anche in Italia, dove il Natale sarà “libero” ma comunque all’insegna dell’apprensione: bisognerà rispettare il più possibile le regole di base, soprattutto al chiuso, anche se non sarà facile nel periodo di festa. “Ci si può infettare anche a distanza di tre metri in soli cinque minuti. Ma vale solo per i non vaccinati”, ha dichiarato il virologo Francesco Broccolo a Pomeriggio Cinque News.

Video su questo argomento Natale, pranzo e cenone: ecco quanto spendono gli italiani. Il conto (e una grossa sorpresa)

Quindi soprattutto chi non è immunizzato rappresenta un pericolo per sé e per gli altri: “Per i vaccinati la situazione cambia, ma incide se è stata fatta la terza dose e quanto tempo è trascorso dall’ultima somministrazione”. Tra l’altro Broccolo ha notato un fenomeno curioso con le carte da gioco, tanto da sconsigliarle questo Natale: “Ho fatto un test tempo fa con i virus influenzali ed è emerso che chi giocava a carte si infettava facilmente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.