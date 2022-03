Fuori dal coro, tank contro civili disarmati: il video che sconvolge Rita Dalla Chiesa, immagini forti

02 marzo 2022 a

Si vedono le immagini drammatiche da Kiev da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del primo marzo. Un video mostra i cittadini che a mani nude cercano di fermare i carri armati russi. Si sente la gente che urla: "Andate a casa, qui non c'è niente per voi". I militari rispondono: "Vi invitiamo a lasciare le strade". Ma gli ucraini non mollano: "La strada è nostra".

Rita dalla Chiesa, che è ospite in studio da Mario Giordano, è sconvolta. Guarda le immagini ammutolita, atterrita. Come tutti i telespettatori. Difficile non restare travolti da questi filmati su una guerra che non si può comprendere. E anche la conduttrice resta senza parole.

Intanto sono almeno 136 i civili uccisi finora nell'operazione russa in Ucraina iniziata lo scorso giovedì, secondo quanto riportano le Nazioni Unite. Tra i morti si ritiene ci siano almeno 13 bambini. I feriti sono invece circa 400, fra i quali 26 bimbi. Una portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, si è però detta convinta che il bilancio delle vittime sia molto più alto e ha riferito che la maggior parte di queste vittime sono state il risultato di "armi esplosive con un'ampia area di impatto". Le cifre del governo ucraino parlano di 352 civili uccisi e 1.684 feriti.

