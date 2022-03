Fuori dal coro, il generale Camporini: "Putin? Piano folle ma molto chiaro". Le ultima informazioni-choc: a cosa mira

02 marzo 2022 a

La Terza Guerra mondiale? "A questo punto dipende tutto da Vladimir Putin". Il generale italiano Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore, ospite in studio di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4 commenta con lucida preoccupazione gli sviluppi, per certi versi impronosticabili, della guerra in Ucraina. Il presidente russo, da più parti, è stato definito "paranoico", "distaccato dalla realtà", addirittura "impazzito" per l'effetto combinato del virus tra isolamento da lockdown e sindrome da Long Covid.

Dal punto di vista strategico e militare, Camporini non nasconde la sua sorpresa: "Putin ha dimostrato di avere un progetto molto chiaro nella sua mente, un progetto per certi versi folle ma che sta portando avanti con tutta la potenza della Russia, ingiustamente non considerata" dall'Occidente. "Io ho parlato con un funzionario del segretario di Stato americano nel 2013, che elencava i rischi per gli Stati Uniti. La Russia veniva al sesto posto, assolutamente irrilevante" e definito "paese in declino demografico".

"Il problema è che Putin ha dedicato molta parte delle ricchezze arrivate da petrolio e gas al suo apparato militare, che non sta dando una grande dimostrazione. Ma ha anche questo arsenale militare che gli consente potenzialmente di ricattare il resto del globo".

Non a caso, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il braccio armato del Cremlino sul piano diplomatico internazionale, ha già chiarito che se ci sarà una Terza guerra mondiale, sarà "nucleare e devastante". E Mosca ha chiarito che non esiterà a colpire militarmente chiunque cercherà di fermare il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici in Ucraina.

