Milla Jovovich, il dramma dell'attrice nata in Ucraina: "Ho il cuore spezzato. Sotto alle bombe dei russi..."

Milla Jovovich è tra le attrici più conosciute nel mondo è ucraina. Nata a Kiev, ha lasciato la capitale dell’Ucraina a soli 5 anni trasferendosi negli Stati Uniti con la sua famiglia. Negli Stati Uniti è diventata famosa prima come modella e poi attrice, diventando una stella di Hollywood. "Ho il cuore spezzato e sbalordito mentre cerco di elaborare gli eventi di questa settimana nella mia città natale, l'Ucraina. Il mio paese e la gente vengono bombardati. Amici e parenti nascosti. Il mio sangue e le mie radici provengono sia dalla Russia che dall'Ucraina", ha scritto l'attrice.

"Sono divisa in due mentre osservo l'orrore svolgersi, il paese distrutto, le famiglie sfollate, tutta la loro vita che giace in frammenti carbonizzati intorno a loro. Ricordo la guerra nella patria di mio padre, l'ex Jugoslavia, e le storie che la mia famiglia racconta del trauma e del terrore che hanno vissuto. Guerra. Sempre guerra. Leader che non possono portare la pace. Il colosso infinito dell'imperialismo. E sempre, il popolo paga con sangue e lacrime", si conclude così il post pubblicato dall'attrice.

L’attrice ha scritto un post sul suo account Instagram e ha fornito anche ai suoi follower un accesso a un Google Doc dove è possibile trovare una serie di link a enti di beneficenza e altri modi per aiutare il popolo ucraino.

