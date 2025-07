Putin-Trump, colloquio di un'ora al telefono: "A cosa non rinuncia Mosca"

Si è conclusa dopo quasi un'ora la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha detto al capo della Casa Bianca di voler continuare a cercare una soluzione negoziata al conflitto in Ucrina e che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo della guerra. Dunque, ha ribadito che Mosca "non rinuncerà ai suoi obiettivi" in Ucraina. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo cui il colloquio è stato "pragmatico e concreto" e i due leader si sono trovati "sulla stessa lunghezza d'onda", come riporta l'agenzia Ria Novosti.

"Trump ha iniziato il colloquio con Putin informandolo dell'approvazione della sua legge di bilancio - ha aggiunto il consigliere -. Putin ha fatto gli auguri a Trump per il 4 luglio e ha sottolineato il contributo della Russia allo sviluppo dello Stato americano".