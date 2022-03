Olga Plachina: "Mi è sempre piaciuto Putin. E su questa guerra...". Le parole della moglie di Montano scatenano un terremoto

20 marzo 2022 a

Bufera sulla moglie di Aldo Montano. Già, perchè Olga Plachina, russa, ha detto la sua sulla guerra in Ucraina, sulla Russia e su Vladimir Putin. Parole che, però, a molti non sono piaciute. Insomma, è subito polemica.

"Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due - si è interrogata -? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice", ha scritto sui social la Pachina.

E ancora, lady Montano ha aggiunto: "Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa". Parole che le sono costate un diluvio di critiche da parte dei follower, anche se qualcuno ha difeso la moglie di Montano, sostenendo che la sua fosse solo una opinione fuori dal coro. Da parte di Aldo Montano, per ora, nessun commento.

