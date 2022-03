Joe Biden, mangia la pizza e poi si sente male: nuova gaffe, deriso per questo video

26 marzo 2022 a

Altra figuraccia per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti è stato deriso ancora una volta sui social. Il motivo? La pizza. Biden nella giornata di venerdì 25 marzo ha fatto visita ai soldati americani di stanza in Polonia. Qui uomini e donne sono assegnati all'82a divisione aviotrasportata presso la G2 Arena di Jasionka, proprio nell'area dell'aeroporto di Rzeszow come parte della protezione della NATO del fianco orientale dell'alleanza.

I militari assieme a Biden hanno mangiato dai cartoni la pizza. Peccato però che questa debba essere stata parecchio piccante visto e considerato che il presidente Usa ha subito dopo iniziato a tossire e chiedere un bicchier d'acqua. Per Biden non è stata però l'unica gaffe durante l'incontro.

A riportarla in un post su Twitter il quotidiano ucraino The Kyiv Independent che ha riportato: "In un’apparente gaffe, Biden ha detto alle truppe statunitensi in Polonia che vedranno il coraggio degli ucraini quando saranno lì". Insomma, un modo come un altro per dire che l'escalation in Ucraina è scontata. Eppure il presidente degli Stati Uniti non è nuovo a scivoloni. Non a caso negli Usa sono in tanti a deriderlo sul web, diffondendo immagini e filmati che lo vedono protagonista.

