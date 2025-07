Joe Biden, "cos'aveva preso prima del dibattito con Trump": Usa choc

"Fan**lo a lui. E a tutti quelli intorno a lui": Hunter Biden , il figlio minore dell'ex presidente Usa Joe, lo ha detto in un'intervista al giornalista indipendente Andrew Callaghan parlando dell'attore George Clooney , tra i primi a chiedere all'ex presidente di ritirare la sua candidatura l'anno scorso, appena tre mesi prima del voto. Dunque, ha ricordato con rabbia gli eventi che hanno portato alla fine della carriera politica di suo padre. "Perché devo ascoltarti, ca**o? Che diritto hai di calpestare un uomo che ha dedicato 52 anni della sua fo***ta vita al servizio di questo Paese e decidere che tu, George Clooney, pubblicherai praticamente un annuncio a tutta pagina sul fo***to New York Times?".

“So esattamente cosa è successo in quel dibattito… gli danno l’Ambien per poter dormire, e lui sale sul palco e sembra un cervo accecato dai fari una macchina", ha dichiarato Hunter. Durante quel dibattito, in effetti, il presidente apparve spesso assente. E quelle immagini fecero presto il giro del mondo, alimentando i dubbi sulla sua lucidità mentale. L’uso di Ambien, inoltre, non era stato menzionato nel rapporto medico ufficiale pubblicato dalla Casa Bianca a febbraio 2024. Dopo un vivace dibattito tra i dem, il 21 luglio 2024 ci fu il ritiro ufficiale di Biden dalla corsa per la rielezione.