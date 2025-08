Auschwitz, "via la Stella di David": Polonia choc, l'ultimo sfregio

Un gruppo di soldati delle Forze di Difesa israeliane in visita all’ex campo di concentramento nazionalsocialista di Birkenau-Auschwitz, in Polonia, è stato fermato ieri dalla polizia locale e non ha potuto entrare con le bandiere con la Stella di David. La delegazione, composta da 180 ufficiali e funzionari della sicurezza, partecipava alla commemorazione della Shoah "Testimoni in uniforme”.

Un agente di polizia ha bloccato l’ingresso dei militari con le bandiere all’entrata del campo, nonostante i tentativi di ufficiali israeliani e agenti locali di trovare un accordo. Per i militari, l’incidente umiliante e carico di tensione, ha rivelato un clima di antisemitismo senza precedenti. Nella foto, i partecipanti alla Marcia dei Sopravvissuti del 25 aprile scorso, fra i quali anche familiari degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023.