Fedez, Andrea Pamparana: "Ho il suo stesso tumore, come vivo a distanza di anni dall'intervento"

Andrea Pamparana ha lo stesso tumore neuroendocrino che ha colpito Fedez. In una intervista a Vanity fair il giornalista, 69 anni, già fondatore del TG5 di cui è stato vicedirettore, racconta di essere testimonial di NET Italy Onlus, l’associazione che dal 2012 si occupa di fare una corretta informazione sui tumori neuroendocrini. "La malattia non deve essere un tabù. Sono un comunicatore e metto a disposizione quello che so fare per la causa, essendoci passato e sapendo quanto sia importante parlarne, usando anche le parole giuste", spiega Pamparana, "me l'ha insegnato il professor Umberto Veronesi tanti anni fa".

Il giornalista ha scoperto di avere un tumore il 26 dicembre del 2016. "Da qualche giorno avevo un fastidio alla schiena e avvertivo alla pancia un dolore fisso, che non passava. Chiamai una dottoressa che conoscevo che mi consigliò di non prendere un antidolorifico e di andare al Pronto Soccorso". Proprio a lei, prosegue Pamparana, "devo tantissimo", "se avessi eliminato il dolore senza però risolvere a monte, in qualche mese quella massa tumorale magari sarebbe diventata più grande o si sarebbe diffusa diversamente, senza limitarsi all’intestino come nel mio caso. Il Net, come tutti i tumori, prima lo scopri, meglio è".

Dunque, spiega come vive oggi: "Dopo l’intervento abbiamo studiato una terapia. Faccio un’iniezione una volta al mese di un farmaco che impedisce, o quanto meno rallenta, la formazione di altri tumori neuroendocrini. E ovviamente faccio controlli periodici e una volta all’anno mi sottopongo a una PET con Gallio, un esame specifico che serve per vedere se ci sono altri NET”, conclude Pamparana.

Quel mal di pancia era sospetto, "facevo fatica a stare seduto, non trovavo mai la posizione, dormivo male. E poi stava durando da troppo tempo. A un certo punto non ce la facevo più. Io sono stato attento, mi sono ascoltato. Per quello dico che essere un po’ ipocondriaco mi ha salvato", aggiunge. Quanto a Fedez, "ho visto le sue foto, lui abbracciato alla moglie e la ferita sulla pancia, tale e quale alla mia. Ho pensato a quanto fosse importante mostrarsi così", "il tumore fa più paura di altre malattie ma oggi si può affrontare", conclude.

