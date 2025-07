Italo Bocchino, De Giovanni agghiacciante: "Ignorante, lavati col liquido giusto"

"Sono stupito, amareggiato e offeso perché Maurizio De Giovanni, senza aver ascoltato le mie parole ovviamente, ha fatto un commento volgare e pavido, perché non ha avuto il coraggio di mettere il nome. Tipico delle persone senza attributi e senza coraggio" afferma Bocchino raggiunto da Il Tempo. Il motivo è chiaro: "Non ho fatto nessuna critica alla Murgia. Pur ritenendola distinta e distante anni luce da quello che è il modello valoriale mio, della maggioranza italiana e delle persone di destra, non mi sono permesso di attaccare lei. Io ho spiegato che la sinistra si è posta fuori dalla storia e anziché difendere i più deboli ha una leader come la Schlein che si dà come obiettivo quello di ballare sul carro del gay pride e che ha fatto un caso politico l'inaugurazione del murale della Murgia". E ancora: "Ho spiegato che ai cittadini non gliene frega niente di una leader politica che va a inaugurare, chi se ne frega del murale della Murgia e chi se ne frega della Murgia, ecco il senso del mio intervento in cui ho criticato la scelta della Schlein e l'uso strumentale che fa lei" della scrittrice sarda.