Andrea Margelletti, "la nuova priorità di Vladimir Putin". Visto dal satellite: bagno di sangue

Nessun sviluppo nella guerra tra Russia e Ucraina. Per Andrea Margelletti, "le truppe russe continuano a bombardare diverse città e obiettivi militari, ma non si sono registrate conquiste di rilievo da parte delle forze di Mosca nel corso delle ultime ore". Al momento l'esercito di Vladimir Putin si limita a mantenere la pressione su Kharkiv, dove i bombardamenti proseguono incessanti sia a terra che in cielo. Non a caso, ricorda il consigliere per le Politiche di Sicurezza e di Contrasto al Terrorismo del Ministro della Difesa sulle colonne de La Stampa, "un attacco missilistico ha colpito anche la città di Dnipro, prendendo di mira in particolar modo l'aeroporto della città". Ma non è tutto, perché sempre a Kharkiv il satellite ha avvistato un convoglio di mezzi militari russi lungo circa 12 chilometri. Convoglio che servirà a Mosca ad avanzare e rischiarare le forze in città.

"La Russia - scrive l'esperto - sta infatti accordando in questo momento la massima priorità alla condotta delle operazioni militari nella regione del Donbass, al fine di conquistare l'intero territorio comprendente gli Oblast di Donetsk e Lugansk". Margelletti si dice convinto che il convoglio sia diretto verso una delle principali direttrici del conflitto, quella che si sviluppa a sud della città di Izium e che mira alla conquista di Slovyansk. Non è comunque da escludere che la colonna verrà presa di mira dagli ucraini che, al contrario, cercano di fermare l'avanzata dei nemici.

Intanto il dittatore della Cecenia Ramzan Kadyrov, accorso in aiuto a Putin, ha dichiarato in un video che l’offensiva russa punta a prendere anche Kiev. "Ci sarà un’offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Lugansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città".

