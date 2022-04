Alessandro Orsini contro Gramellini: "Cosa non capite lei e i suoi lettori mentecatti"

22 aprile 2022 a

a

a

Alle parole di sfottò di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, il prof Alessandro Orsini ha risposto per le rime su Facebook. "Caro Direttore del Corriere della Nato", ha esordito, "lei continua a mettere sulla mia bocca parole mai pronunciate per scatenare campagne d'odio contro di me. In queste ore vengo insultato violentemente per avere detto che mio nonno ha avuto un'infanzia felice sotto il fascismo".

"Non toccarmi putiniano di me***". Travaglio fuori controllo in prima pagina | Guarda

"Ma io non ho mai pronunciato la parola "fascismo" - ha precisato il prof Orsini - giacché mio nonno è nato nel 1908. Ne consegue che l'infanzia di mio nonno è avvenuta sotto la monarchia di Vittorio Emanuele III e non sotto Mussolini, di cui peraltro mio nonno era un oppositore. Mio nonno era un ufficiale dei Bersaglieri".

"Meno ripiegati sulla Nato". Clamoroso: "Alessandro Orsini tenta Giuseppe Conte". Dopo Cartabianca, una slavina politica

Orsini, ormai ospite fisso di Cartabianca e di altri talk show politici, ha quindi aggiunto: "Dovrebbe sapere che tanti ufficiali dell'esercito italiano si sono schierati contro Mussolini. Mio nonno ha partecipato alla seconda guerra mondiale. È stato catturato dagli inglesi e deportato in un terribile campo di prigionia. Tornò in Italia dopo sei anni di prigione, con un tumore che lo uccise in pochi anni. Giusto per rispondere ai suoi lettori mentecatti che insultano la memoria di mio nonno che ha servito l'Italia molto meglio di quanto lei non faccia dalle sue sordide colonne".

Video su questo argomento "Il caporale Gramellini fregato dal soldato Orsini". Senaldi a valanga: "Perché i due sono uguali"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.