PiazzaPulita, Gramellini: "A sinistra convinti di vincere le elezioni"

"Tu avevi scritto un pezzo molto divertente sul fatto che siccome Mamdani (nuovo sindaco di New York, ndr) non può fare il presidente degli Stati Uniti perché non è nato negli Stati Uniti potrebbe fare il capo del campo largo". "Sì, anche se secondo me riuscirebbero ad azzoppare anche lui", ha risposto ironicamente Gramellini.

Un passaggio, poi, sulla patrimoniale. "I miliardari devono pagare, ma non si può incappare nell'errore, anche di comunicazione, di far coincidere i ricchi con quelli che prendono 1800-2000 euro al mese, quelli non sono i ricchi", ha spiegato il giornalista. E il conduttore è intervenuto per precisare: "Ti riferisci alla polemica per cui questa finanziaria dà 440 euro all'anno a chi arriva fino a 50mila euro e invece ne dà 40 all'anno a chi ha 28mila euro. Non è che quelli che arrivano a 50mila sono i ricchi, insomma". "Direi di no, con gli affitti che ci sono attualmente direi proprio di no... - ha replicato Gramellini -. Il problema di questo Paese è l'elusione fiscale, neanche l'evasione, c'è gente che le tasse proprio non le paga. Ed è lì che bisogna andare, ma lo diciamo credo da una sessantina di anni".