DiMartedì, Gramellini attacca Meloni e governo: "Mediocrità impressionante"

mercoledì 26 novembre 2025
DiMartedì, Gramellini attacca Meloni e governo: "Mediocrità impressionante"

La sinistra ancora una volta prova a ribaltare la realtà. La sfida delle Regionali, finita 3-3, con le vittorie del centrodestra in Abruzzo, Calabria e Veneto e quelle dei progressisti in Campania, Puglia e Toscana, viene letta a senso unico dai giornaloni attribuendo un trionfo che non c’è a Schlein e Conte.

E così anche nei talk show ci si dà un gran da fare per attaccare la premier. Non si sottrae a questa regola nemmeno Massimo Gramellini che nello studio di di Martedì da Floris su La7 mette nel mirino il governo e lo fa con una critica piuttosto discutibile contro il presidente del Consiglio: “La luna di miele è finita. La cosa strana è che è arrivata solo adesso.

Ma prima o poi sarebbe arrivata. Meloni è tanto sola, si sta rendendo conto di avere un governo di una mediocrità impressionante". Insomma la lettura di Gramellini è in linea con quella di Schlein: parlare di un trionfo alle Regionali anche se i dati dicono altro. Gramellini scorda di citare il 3-3 reale della tornata elettorale ma soprattutto dimentica di dire che in ben 13 regioni su 20 governa il centrodestra. Solo in 6 c’è al governo la sinistra. Ma ormai la macchina della propaganda progressista si è messa in moto e le balle fioccano a tutte le ore…

