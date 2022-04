Andrei Illarionov, ex consigliere di Putin: "L'unico modo per fermare la guerra", svelato il punto debole dello zar

24 aprile 2022 a

Un “vero embargo” sul gas russo da parte dell’Occidente potrebbe essere l’unico modo per fermare la guerra in Ucraina. Ne è convinto Andrei Illarionov, ex consigliere economico di Vladimir Putin. “Se i Paesi occidentali tentano di imporre un vero embargo sulle esportazioni di petrolio e gas dalla Russia - ha dichiarato - scommetto che entro un mese o due le ostilità russe in Ucraina saranno probabilmente fermate”.

“Questo è uno degli strumenti molto efficaci che i Paesi occidentali hanno ancora a disposizione”, ha aggiunto Illarionov, che allo stesso tempo è convinto che Mosca al momento non prende sul serio la minaccia dell’Occidente di ridurre o addirittura azzerare la propria dipendenza da gas ed energia russi. “Le sanzioni hanno iniziato a funzionare, ma non è ancora arrivato il momento in cui si vedono gli impatti. Le sanzioni non bastano”, è il pensiero dell’ex consigliere di Putin.

Secondo Illarionov il presidente russo non ha ancora completato il suo disegno bellico: “Nel breve termine Putin vuole prendere l’Ucraina e poi potrebbe puntare alla Moldavia attraverso la Transnistria, poi la Georgia e ancora i Paesi Baltici. Secondo questi piani, potrebbe poi passare all’Europa”. Con un piano finale molto chiaro: quello di tornare indietro nel tempo e di ristabilire le sfere di influenza che c’erano ai tempi dell’Unione sovietica.

