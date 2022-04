Sanna Marin, le foto "nascoste" su Instagram: tripudio sexy, lady Finlandia come non si era mai vista

27 aprile 2022 a

È la donna del momento, Sanna Marin, il primo ministro finlandese. E lo è non tanto per la volontà di far entrare il suo Paese nella Nato, al più presto, attirandosi le ire e le possibili rappresaglie belliche della Russia di Vladimir Putin (o meglio, lo è stata per questo motivo nei giorni in cui si è parlato moltissimo della vicenda).

Questa premier finlandese? Dimenticatela: Sanna Marin beccata così, il video da togliere il fiato | Guarda

Già, il punto è che la bella Sanna Marin, 34 anni, è diventata super-virale per un video in cui si mostra mentre fa trazioni in un parco. Insomma, mostra i muscoli. Tanto che in molti si sono chiesti se fosse una sorta di messaggio a Vladimir Putin. Il tutto, con jeans e giacca di pelle: look molto peculiare, per un allenamento, e altro dettaglio che ha fatto molto parlare.

E così, ecco che sono scattate le ricerche nel "profondo" del profilo Instagram del primo ministro finlandese, che nasconde alcune foto molto, molto, molto sexy. Eccola per esempio sorridente in un body nero, il tutto sempre mentre fa fitness. E ancora, eccola fasciata in un elegantissimo e scollatissimo vestito color panna. Infine, un primissimo piano che esalta la bellezza del sorriso di Sanna Marin.

