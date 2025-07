Finlandia, attacco con coltello in un mall: chi è stato arrestato

Diverse persone sono rimaste ferite nel corso di un attacco in un centro commerciale a Tampere, in Finlandia, da parte di un uomo armato di coltello. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia e arrestato. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite. Le vittime hanno ricevuto le prime cure sul posto. "La situazione di pericolo è cessata. Le vittime stanno ricevendo i primi soccorsi", ha fatto sapere la polizia finlandese, che è stata allertata alle 16.23 locali (le 15.23 italiane) e che non è stata in grado di precisare il numero dei feriti. Il centro commerciale Ratina è stato transennato, mentre la polizia sta ascoltando i testimoni. La città di Tampere, che ha una popolazione di circa 260.000 abitanti, si trova 180 chilometri a nord di Helsinki.