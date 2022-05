Prosecco "aromatizzato alle parti intime" di Gue Pequeno: buttato? No, chi l'ha bevuto

05 maggio 2022 a

Gué Pequeno ha fatto il bagno in una vasca piena di prosecco la scorsa estate. Con lui lo youtuber Sinnaggaghiri. Il video che li riprendeva mentre erano sommersi da 400 litri di alcol - nell'azienda vitivinicola "Il Colle" a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso - provocò numerose reazioni di sdegno. In molti gridarono allo scandalo per via dello spreco alimentare, dal momento che si pensava che quel prosecco sarebbe stato buttato via. In realtà non è andata proprio così. Adesso si è scoperto che quel vino non è stato affatto buttato. Lo ha fatto sapere l'assessore della Regione Veneto Federico Caner.

Per cosa sarebbe stato utilizzato il prosecco in cui si è immerso il rapper allora? A quanto pare se ne sarebbero ricavati dei distillati. Si sarebbe trattato, come riporta Il Gazzettino di Treviso, di un'operazione di marketing proposta proprio dall'azienda che ha messo a disposizione il vino. L'assessore Elena Donazzan ha commentato: "Speriamo che non siano arrivati sul mio tavolo". Gué Pequeno, ex cantante dei Club Dogo e oggi solista, aveva pubblicato la foto che lo ritraeva nella vasca di prosecco sui suoi canali social. Il consigliere del Pd Andrea Zanoni, allora, aveva presentato un'interrogazione al presidente della Regione Zaia, parlando di "mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, soprattutto uno spreco alimentare inaccettabile e uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco".

Ieri la notizia secondo cui non ci sarebbe stato nessuno spreco. Ma Zanoni si è detto comunque sconvolto: "Sostanzialmente la giunta giustifica l'episodio derubricandolo a marketing svolto in autonomia dall'azienda. Un modo per scaricare ogni responsabilità. In realtà viene in questo modo confermata una grave omissione di controllo sanitario, visto che quel glera nel quale i due hanno fatto il bagno sarebbe in seguito stato destinato alla produzione di distillati. Chiedo: aromatizzati alle parti intime?".

