Kristina Dmitrenko, chi è questa ragazza: "Sparo bene, così i russi..."

La guerra è una storia drammatica, all’interno della quale però emergono altre storie che meritano di essere raccontate. Come quella di Kristina Dmitrenko, medaglia d’oro nel biathlon ai Giochi Olimpici della Gioventù 2016: la sua disciplina consiste in un combinato di sci di fondo e tiro con la carabina. Adesso la ragazza ucraina, che ha 22 anni, si sta allenando per colpire un obiettivo molto diverso dal solito: si è infatti unita alla resistenza per combattere contro gli invasori russi.

“Tiro piuttosto bene”, ha dichiarato la Dmitrenko lanciando un avvertimento alle forze nemiche, che non sembrano spaventarla più di tanto. La biatleta, proveniente dalla città settentrionale di Chernihiv, si stava preparando per prendere parte a una competizione internazionale in Italia: ha però dovuto bruscamente interrompere i suoi allenamenti, e quindi i progetti di gara, proprio a causa della guerra scoppiata nel suo Paese. Adesso la Dmitrenko presta servizio presso la Guardia nazionale ucraina: “Non avrei mai pensato in vita mia che sarebbe successa una cosa del genere. Nessuno poteva immaginarlo”.

“Sparo bene, quindi gli invasori non avranno scampo. Anche se sostituisco temporaneamente il mio fucile da biathlon con una mitragliatrice - ha dichiarato la 22enne - qualunque sia l’arma che ho in mano resisterò fino alla fine. La vittoria sarà sicuramente nostra”. L’incubo è iniziato lo scorso 24 febbraio, quando Kristina si è svegliata con un messaggio di un’amica che l’avvisava dell’invasione: “Gli amici di Chenihiv e Kiev mi hanno inviato le foto dell’orrore che hanno dovuto sopportare. Ma non ho paura del nemico”.

