Charlene di Monaco rompe il silenzio sulla sua malattia: "Ecco cosa mi è successo"

Charlene di Monaco ha deciso di parlare della sua malattia. In un colloquio con Monaco Matin, la principessa di Monaco ha affrontato, senz ausare giri di parole, le ombre sulla sua salute che tanto hanno fatto parlare il principato negli ultimi mesi: "Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso". E i giornali francesi sono andati oltre cercando di spiegare quali sono state le cause della sua assenza dalla scena pubblica.

Secondo i tabloid d'Oltralpe, la principessa sarebbe stata colpita da un attacco di crisi epilettica che l'avrebbe sfiancata per un lunghissimo periodo. L'attacco a quanto pare avrebbe avuto conseguenze serissime e i medici avrebbero consigliato a Charlene di restare fuori dalla "giostra" degli impegni di corte.

Infine Charlene, partecipando ai Monte Carlo Fashion Awards, ha parlato anche del suo rapporto con la figlia in una serata di gala come quella vissuta qualche giorno fa: "Questa uscita di moda madre/figlia per i Monte-Carlo Fashion Awards mi ha entusiasmato e per la prima volta siamo andate sul palco insieme. Non era per niente nervosa, anzi si è divertita. Gabriella, come tutte le bambine della sua età, ama i vestiti da principessa, farsi i capelli e persino provare i miei rossetti. Gabriella ha il suo stile e mi piace incoraggiare questa individualità".

