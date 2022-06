Otto e mezzo, Lucio Caracciolo rivela: "Vi dico quando finirà davvero la guerra in Ucraina"

02 giugno 2022 a

A Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber (e momentaneamente da Giovanni Floris), Lucio Caracciolo, direttore di Limes non usa giri di parole e parla della guerra in Ucraina in modo chiaro e preciso. Caracciolo prova a tracciare uno scenario per la fine dei combattimenti e a suo parere la guerra potrebbe finire in un solo modo: quando finiranno o i combattenti o le munizioni. Il direttore di Limes infatti spiega così la sua posizione: "I russi non si ritireranno perché glielo dice qualcuno e non lo faranno nemmeno gli ucraini".

Poi Caracciolo entra nel merito e argomenta: "Io credo che questa guerra può finire solo in un modo, quando non ci saranno munizioni. La Russia in questo momento ha la maggior parte dei suoi uomini schierati sul fronte ucraino. Non può certo tenerli lì per sempre. È pur sempre un Paese con confini vasti e non può impegnare per lungo tempo le sue forze su un solo fronte".

Poi Caracciolo ha anche parlato delle armi inviate dall'Occidente agli ucraini: "Stanno imparando ad usarle e questo di certo potrebbe metterli in difficoltà sul fronte della reazione davanti al nemico". Insomma secondo Caracciolo il punto finale della guerra è quello che verrà segnato dall'esaurimento delle munizioni, un punto importantissimo in questa guerra.

