Stasera Italia, schiaffo della Ghisleri: "Pensate prima a cosa volete fare", chi sono i politici "triturati"

Alessandra Ghisleri è intervenuta a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per analizzare quanto accaduto nella tornata elettorale che ha riguardato le amministrative e in particolare il referendum sulla giustizia. Quest’ultimo è stato un flop storico, per certi versi annunciato, anche se comunque sorprendente nelle proporzioni: soltanto il 20,9% degli italiani è andato a votare, con il quorum che è quindi rimasto lontanissimo.

“C’è un tema forte - ha spiegato la direttrice di Euromedia Research - al di là della difficoltà dei quesiti, c’è un problema di distanza perché non interessano direttamente le persone, facendo parte di un tema molto complicato come la giustizia. Non c’è stata quell’emozione, quell’emotività e quella partecipazione crescente, anche a livello di informazione, che avrebbe potuto coinvolgere le persone. Quelli che adesso si lamentano - ha aggiunto la Ghisleri - avrebbero dovuto pensare prima a cosa fare”.

Sono quindi stati commessi errori comunicativi e anche politici per quanto concerne il referendum sulla giustizia: “Alcuni giornali avevano pubblicato anche dei memorandum, ma la gente non legge o non lo fa con attenzione e soprattutto deve essere coinvolta in altri modi. Adesso il coinvolgimento delle persone non riguarda il referendum ma la situazione economica, ovvero qualcosa che ha a che fare direttamente con la nostra vita”.

