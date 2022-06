L'aria che tira, Padellaro: "Se Pannella tornasse in vita...", l'ultimo sfregio a Salvini

13 giugno 2022 a

Pur senza nominarlo apertamente, Antonio Padellaro ha tirato una stoccata a Matteo Salvini, a cui ha attribuito il fallimento del referendum sulla giustizia, che ha fatto registrare la percentuale più bassa di affluenza che si sia mai vista in Italia. “Il voto di ieri - ha attaccato il giornalista del Fatto Quotidiano, ospite a L’aria che tira su La7 - ha dimostrato che il referendum è stato un atto politico avventato e improvvisato”.

“Quando viene usato in questa maniera insensata - ha aggiunto - è inutile stare a fare il piagnisteo sulla scarsa comunicazione e tutto il resto. Mi aspetto che chi ha promosso questo referendum chieda scusa invece di accusare sempre il destino cinico e baro. Se Marco Pannella tornasse sulla Terra penso che non tratterebbe molto bene i promotori: è stata un’occasione buttata al vento. Il referendum è uno strumento fondamentale che però va usato nella maniera giusta, non come è stato fatto in questa occasione”.

Padellaro ha poi offerto la sua lettura sul voto per le amministrative: “Il dato è molto chiaro, quando il centrodestra si presenta unito vince, quando si divide perde. Dentro al centrodestra c’è una partita vitale per la leadership tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: nel momento in cui questa battaglia divampa è evidente che la coalizione si spacca, ma penso che non sono degli autolesionisti e che saranno uniti quando conterà di più”.

