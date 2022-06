Otto e mezzo, Omicron 5 cambia tutto. Ilaria Capua: "Chi sarà colpito in autunno"

18 giugno 2022 a

Si parla dell'aumento dei contagi da Covid a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 17 giugno. "Bisogna capire se vogliamo correre dietro al virus o se vogliamo rimetterlo nel recinto", spiega Ilaria Capua ospite di Lilli Gruber che peraltro ha il Covid. "Il virus ricomincerà a circolare in maniera pesante e colpirà gli scettici di ritorno del vaccino, persone che non vogliono fare la quarta dose ma rischiano di arrivare all'appuntamento autunnale - che mi dispiace ma ci sarà - col virus in maniera impreparata per reagire".

L'intervento di Ilaria Capua a Otto e mezzo sull'ondata di Covid

"Adesso bisognerebbe cercare di limitare la circolazione virale ma non puoi fare il tira e molla, Perché il virus fa il virus", prosegue la Capua, "il virus straborda, brum, è come l'acqua".

Intanto, osserva la Gruber, "ci sono due regioni a rischio, la Sardegna e la Lombardia". Gli indici della pandemia sono ancora in risalita, l'indice di trasmissibilità Rt è cresciuto toccando il valore di 0,83. Ad aumentare lievemente sono anche i ricoveri nei reparti ordinari mentre si registra un calo nelle intensive. Un quadro che, avvertono gli esperti, richiama ad una nuova prudenza, a partire dall'uso delle mascherine ormai non più obbligatorie praticamente ovunque tranne che in ospedali, Rsa e trasporti pubblici.

