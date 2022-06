Controcorrente, Paragone contro Draghi: "Ci sta raccontando balle"

25 giugno 2022 a

a

a

"A me sembra che Mario Draghi stia perdendo consenso, lo perde e lo perderà". Gianluigi Paragone, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, picchia duro sul premier e chi ne tesse incessantemente le lodi.

Gas, Draghi truffato dalla Ue: indiscrezioni, così Bruxelles vuole affondare l'Italia

"Andate fuori nel Paese reale e vedete se gode di tutta questa stima di cui invece gode nelle redazioni", sottolinea il senatore, eletto a Palazzo Madama nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, fuoriuscito polemicamente dopo l'alleanza di governo con il Pd e oggi fieramente all'opposizione alla guida del suo movimento Italexit. "Draghi non affronta e non incide sulle tematiche vere. Sono giorni che parliamo della scissione di Di Maio mentre a casa hanno il problema delle bollette, del caro spesa. Tutti problemi che si sono purtroppo acuiti. Pensate agli agricoltori, che sono in ginocchio per la siccità e non solo. E questi parlano di cose senza senso, avulse, è un dibattito scollato dalle esigenze vere del Paese".

"Draghi piace tanto alla gente che piace - prosegue Paragone, scatenato - allora bisogna osannarlo. Ma la verità è che sono settimane che sta raccontando balle agli italiani. Sta dicendo che andava quasi tutto bene, 'adesso vediamo con l'energia, ci mettiamo un tappo, ci mettiamo un tetto'. La verità è che non si ha messo niente, la benzina costa ancora un sacco, l'elettricità e le bollette arrivano e sono care".

"Ma vaff***. come vi prende per il cu***": Nicola Porro sbrana Luigi Di Maio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.