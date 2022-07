Ricky Martin rischia il carcere, violenza domestica: il racconto sconvolgente del nipote

10 luglio 2022 a

Si mette male per Ricky Martin: il nipote di 21 anni Dennis Sanchez Martin - figlio della sorellastra - lo ha accusato di violenza domestica. I due avrebbero avuto una relazione consensuale. Anche se, a quanto pare, il cantante portoricano non sarebbe mai riuscito ad accettarne la fine. Stando a fonti vicine alla superstar, riportate dai media internazionali e citate dal Corriere della Sera, Dennis avrebbe detto di aver avuto una storia clandestina con Ricky Martin (che ufficialmente è sposato con l'artista Jwan Yosef e ha due figli), terminata un paio di mesi fa.

Quando la storia tra i due è finita, però, il cantante - non avendo preso bene la notizia - avrebbe cominciato a girare sempre più spesso attorno alla casa del nipote, riempiendolo di telefonate. Proprio questo avrebbe spinto il 21enne a sporgere denuncia contro lo zio. Il ragazzo avrebbe rivelato pure che il cantante fa spesso uso di stupefacenti.

Dopo aver ricevuto la notizia dell'ordine restrittivo, Ricky Martin ha replicato pubblicando una breve dichiarazione sui social e definendo le accuse come "completamente false". Poi si è detto pronto a rispondere in sede di processo. Infine ha spiegato che, trattandosi di una questione legale, "non potrò commentare ulteriormente. Sono grato per gli infiniti messaggi di solidarietà e li ricevo con tutto il cuore".

