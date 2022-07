Lino Banfi: "Malati col Covid? Io e la mia Lucia stiamo benissimo"

12 luglio 2022 a

Una balla. Su diverse testate in queste ore è comparsa la notizia su Lino Banfi e la moglie Lucia malati a causa del Covid. È stato lo stesso attore a spiegare come stanno davvero le cose. In un video diffuso da Calogero Vignera del fan club "Noi che amiamo Lino Banfi", il comico precisa: "Il Covid lo abbiamo avuto, ma è già più che superato, stiamo bene e adesso ci prepariamo per goderci le vacanze". Insomma nessun allarmismo, Lino e la sua Lucia stanno benone.

