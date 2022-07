Controcorrente, Senaldi svela la menzogna del Pd: "Vi spiego cos'è l'agenda Draghi"

23 luglio 2022 a

Da che crisi di governo fu, sentiamo un gran parlare di "agenda Draghi". Ne parlano un po' tutti i "vedovi" di Mario Draghi. In primis il Pd con Enrico Letta, che continua a insistere sul punto. E ancora Matteo Renzi ed Italia Viva. Per non scordare chi ha lasciato Forza Italia: Mariastella Gelmini e Renato Brunetta su tutti. Poi Luigi Di Maio col suo neo-gruppuscolo centrista. E Carlo Calenda e altri centrini assortiti. Agenda Draghi, agenda Draghi, agenda Draghi... ripetuto quasi come se fosse un mantra.

E a mettere in profonda discussione il suddetto mantra, anzi a mettere in discussione l'esistenza stessa dell'agenda Draghi, ci pensa Pietro Senaldi, ospite in collegamento a Controcorrente, la trasmissione di Rete 4 nella puntata di venerdì 22 luglio.

Il condirettore di Libero passa subito all'attacco e afferma: "L'agenda Draghi non esiste . L'agenda Draghi è uno slogan con cui questi partiti riempiono la loro agenda che è vuota. L'agenda Draghi è: facciamo i compiti a casa che ci dice l'Europa, ma questi non sono un programma politico - rimarca -. Sono una fase esecutiva, non progettuale e creativa, che è quello che si chiede a uno schieramento. E il fatto che l'agenda Draghi non esiste è provato dal fatto che l'agenda Draghi tiene insieme realtà diverse. Perché se l'agenda Draghi esistesse, realtà diverse non potrebbero convergere su di essa", conclude Pietro Senaldi.