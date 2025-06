In Onda, Senaldi sui giudici: "Contrari ai centri in Albania? Ci fa piacere ma..."

"Tutti noi possiamo contestare o non condividere una legge. Ma i giudici hanno il dovere di farla rispettare": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, riferendosi al parere della Cassazione sul protocollo Italia-Albania . Nelle scorse ore, la Corte Suprema ha espresso dubbi sulla costituzionalità dell'accordo, evidenziando numerose criticità.

Aprile, quindi, ha chiesto a un altro ospite, il leader di Azione Carlo Calenda, se si possa parlare di leggi scritte male o se invece queste circostanze siano finalizzate solo ad aprire uno scontro con la magistratura. "La questione dell'Albania non sta in piedi dal primo secondo e non perché non ci sia bisogno in Italia dei Cpr - ha risposto l'ex ministro -. Io dal primo momento non ho veramente capito, noi abbiamo bisogno dei centri per il rimpatrio però il problema è che farlo lì è una complessità assurda, giuridica, di costo. Lo comprendi come una bandiera, uno slogan. La sicurezza è il primo compito dello Stato ma in questo caso sono solo soldi buttati".