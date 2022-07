Mezz'ora in più, Lucia Annunziata gela Brunetta:"Nano? Però..."

25 luglio 2022 a

Per la prima volta Renato Brunetta parla pubblicamente di quanto ha sofferto e soffre per la sua "bassezza". E lo fa in diretta da Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, su Rai tre, nella puntata del 24 luglio. Una confessione che la conduttrice chiude con una battuta infelice. "Si è rotto qualcosa, come gli amori... E quando si rompe qualcosa, è finita. Io voglio bene a Berlusconi e continuerò a volergli bene. però quando c'è una rottura, e invece di parlare delle ragioni della rottura bisogna subire invettive personali, anche feroci, da lui e dal suo ambiente, mi ha fatto male..", si sfoga il ministro della Pubblica amministrazione che dice di essere rimasto amareggiato in particolare dagli attacchi personali in casa Forza Italia, a cominciare dalle ironie sulla sua statura.

"A quali invettive si riferisce?", chiede la Annunziata. "Una è quella da parte di Berlusconi 'che riposino in pace' rivolta a me e Gelmini. Io gli ho augurato lunga vita e glielo auguro sinceramente perché gli voglio bene. E poi c'è un'altra... è una vita che io vengo violentato per la mia altezza, bassezza. Mi dicono tappo o nano... E ho sofferto su questo e continuo a soffrire, non mi è passata ma ho le spalle larghe. Non ho scelto di essere alto o basso, sono responsabile delle mie idee e di quello che ho fatto e che faccio". E la Annunziata ribatte: "Però ha gli occhi azzurri, lei, come le razze superiori. Una cosa ce l'ha".