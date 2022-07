Giorgia Meloni e Mario Giordano, asse contro la sinistra: perché la democrazia è in pericolo

30 luglio 2022 a

a

a

Mario Giordano dalla parte del centrodestra. Con Fratelli d'Italia al primo posto nei sondaggi, la vittoria della coalizione con Lega e Forza Italia sembra data per scontata. Eppure alla sinistra non va giù, così le tenta tutte pur di gettare fango. Una scelta che non piace al conduttore di Rete 4 che tuona: "Le elezioni valgono solo quando vincono loro. Il risultato è evidente: non c'è nulla di antidemocratico che la loro (esibita e falsa) difesa della democrazia". Parole che vengono rilanciate su Twitter dalla stessa Meloni: "La sinistra teme il giudizio del popolo italiano. Altro che democratici...".

"Non sono opinioni", "Ma lei ha studiato?": rissa Giordano-Albertini, finisce malissimo | Video

Già a Controcorrente, programma in onda venerdì 29 luglio, il giornalista aveva messo in guardia: "L'unico vero rischio democratico che io vedo in questo Paese è proprio quello, cioè da parte della sinistra che non ha ancora accettato un regolamento normale della democrazia e cioè che si fanno le elezioni e chi vince governa sulla base dei programmi".

"Uno sfregio agli italiani": Mario Giordano, la (clamorosa) profezia al contrario

La rabbia di Giordano fa riferimento all'ultima bufala anti-centrodestra: le ombre russe dietro la crisi di governo. "Io - aveva poi concluso - trovo allucinante che il segretario del Partito democratico che si candida a governare il Paese, su una notizia non ancora confermata anzi che viene smentita dal sottosegretario responsabile dei Servizi segreti Franco Gabrielli, quindi una notizia che al momento è fasulla, faccia un'affermazione grave, cioè che è stato Putin a far cadere il governo Draghi".