Edward Luttwak spegne la sinistra sulla Meloni: "Ecco cosa farà"

Edward Luttwak difende Giorgia Meloni e ancora una volta dà una sonora lezione alla sinistra. Con l'inizio della campagna elettorale i dem non fanno altro che puntare il dito contro la leader di Fratelli d'Italia. Tante le accuse. A ricordarne una ci pensa il politologo statunitense, che su Twitter scrive: "La Meloni minaccia l'economia Italiana? Strano: i suoi piani non implicano l'aumento del cuneo fiscale (differenza fra costi incluse tasse per datori di lavoro e reditti editto dei dipendenti) problema numero 1 per l'economia Italiana perché caccia via l'industria, blocca la crescita".

Finito qui? Neanche per sogno, perché Luttwak smentisce anche le voci sugli "amici del presidente russo": "Mi dicono - prosegue -: anche se la Meloni vuole un'Italia Atlantica (piu che solamente Europea) - scelta culturale che fece anni fa - un suo governo avrà dentro amici di Putin. Vero. Ma credo che la Meloni, con un più lungo futuro, non si farà ricattare".

Lo stesso Luttwak non aveva nascosto che la leader del primo partito italiano "piace agli Stati Uniti". Per lui il motivo è semplice: la Meloni viene vista come "una patriota, non una nazionalista". "Il nazionalista - spiegava - tende a essere ostile verso lo straniero, e anche verso gli italiani che non hanno il suo stesso livello di ostilità verso lo straniero. Il patriota, invece, è colui che vuole mantenere e valorizzare l'identità e la cultura del proprio Paese". Punto.