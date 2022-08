Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Guerra civile", cosa rivela in tv

13 agosto 2022 a

Le tasse sono uno dei principali argomenti di discussione in questa fase della campagna elettorale. Lega e Forza Italia portano avanti la proposta della flat tax, mentre il Pd vuole una sorta di patrimoniale: tassare di più i ricchi per recuperare una dote da destinare ai neo 18enni. Maria Giovanna Maglie ha detto la sua sulla questione, intervenendo in collegamento a Controcorrente, su Rete4.

“Gli italiani sono esausti delle tasse - ha dichiarato - non lo dice solo il centrodestra ma anche Matteo Renzi, che è uno degli aspiranti leader del cosiddetto terzo polo. Solo nel nostro Paese abbassare le tasse diventa una questione di guerra civile, perché chiunque in altri Paesi sa che se si vuole rimettere l’economica in movimento, se si vuole obbligare gli imprenditori a restare, se si vuole che il reddito di cittadinanza non sia più competitivo con gli stipendi di chi lavora, allora - ha chiosato la Maglie - bisogna abbassare le tasse”.

Poco prima di lei, anche Matteo Renzi era intervenuto sull’argomento, criticando il Pd: “Io ho fatto un fioretto, quello di non parlare più male del Pd, mi dispiace e spero che Enrico Letta vada lontano. La mia impressione, però, è che il Pd non può dire che vuole aumentare le tasse come prima mossa. Siamo tutti in grado di capire che se uno vuole vincere le elezioni e la prima cosa che propone è aumentare le tasse, fa il più grande assist alla Meloni”.