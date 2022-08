Controcorrente, la Maglie scatenata contro Letta: "Paura de che?"

08 agosto 2022 a

"A sinistra fino ad ora non si è vista una campagna elettorale". Ospite di Controcorrente, nella puntata di domenica 7 agosto in onda su Rete 4, Maria Giovanna Maglie smonta la sinistra. Per lei abbiamo assistito "a un disco rotto per mettere insieme un'accozzaglia immangiabile che ripete il pericolo delle destre che dividono". Da qui le domande: "Ma la paura de che? Divisioni di che cosa?". E ancora, in collegamento con Veronica Gentili: "Enrico Letta è ossessionato, siamo all'esortazione che deve suscitare terrore senza spiegazione alcuna".

Diversa invece la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: "Il centrodestra è una coalizione ed è un'alleanza, con un programma di fondo e un progetto comune". Immediata la replica del politologo Gianfranco Pasquino, che si dice in disaccordo con la Maglie: "Non è vero che è compatto. Ha un problema di leadership da risolvere, un problema con l'Europa, ha un problema di rapporti con Putin da risolvere".

Finita qui? Neanche per sogno, perché ad avere l'ultima parola è la giornalista che sbotta: "Quando sento dire che il centrodestra deve occuparsi di Putin dagli eredi del Pc" vicini all'ex Urss, "ma facciamola finita, tutti hanno fatto accordi con Putin e tutti hanno avuto rapporti con lui. facciamola finita con questo strumento che è un boomerang".