Selvaggia Lucarelli smaschera Vanessa Incontrada: "Non ti permettere"

Selvaggia Lucarelli svela un retroscena su Vanessa Incontrada. "Siccome dopo anni in cui la difendo, anche in alcuni dei miei libri (non la conosco), recentemente mi sono permessa di scrivere che Vanessa Incontrada, forse, dovrebbe smettere di rispondere a commenti sul suo corpo piazzandosi su copertine che mettono al centro il suo corpo… Perché è comunque alimentare un sistema sbagliato e perverso…", ha fatto sapere la giornalista di Domani sul suo profilo Instagram.

La Lucarelli poi ha continuato: "Mi succede di ricevere un suo messaggio di spiegazioni confuse (i cui contenuti giustamente tengo per me), che si chiude (questo invece lo dico) con un 'gradirei non essere più nominata nei tuoi post'". La giornalista, però, non ci sta e risponde: "Ora, al di là del fatto che non ho ben capito se almeno posso nominarla negli articoli, chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica. Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu".

La Lucarelli, poi, è andata avanti: "Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo. Così come dovresti sapere che alla quarta copertina per dire “non parlate del mio corpo”, parlando del tuo corpo, può succedere che qualcuno a cui magari eri anche simpatica ti dica che ci stai marciando". E infine una chiusa ironica: "Senza rancore eh, però magari pensaci su".