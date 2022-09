L'aria che tira, Friedman fuori controllo: "Meloni pescivendola. E Crosetto..."

05 settembre 2022 a

a

a

Alan Friedman mette sotto accusa Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Guido Crosetto. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 5 settembre, il giornalista parte criticando ferocemente i leader della Lega e di Fratelli d'Italia: "A Cernobbio abbiamo visto il buon poliziotto e il cattivo poliziotto, tipico gioco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Negli Stati Uniti si chiedono se Salvini che è alleato a Putin possa essere credibile. Lui è il portavoce di Putin", attacca il giornalista. Invece, continua, "la cosa che ha scioccato a Washington" è che possa diventare presidente del Consiglio "la politica più ammiratrice di Vladimir Putin, descritto nel suo libro come il modello dell'identità cristiana e che ama Trump e Bannon. Questo lascia molte perplessità anche in Europa".

E poi, aggiunge Friedman, "si arriva al fatto che Giorgia Meloni cerca di riposizionarsi come moderata è un esercizio furbo. Io credo che sia molto intelligente. Mentre urla come una pescivendola a Vox e contro i migranti e Lgbt, fa la faccia gentile per rassicurare l'Europa, l'America e la Nato. Ma se essere atlantista è essere trumpista, meglio di no. Lei se arriva a palazzo Chigi con il suo amico mercante d'armi Guido Crosetto, faranno scelte atlantiste e poi piano piano diranno 'non ci piace questa Europa, gli immigrati non li vogliamo...'".