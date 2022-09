Rula Jebreal, odio contro la Meloni: "È iniziata la sua era. Il fascismo..."

21 settembre 2022 a

a

a

Odio, odio e ancora odio. Potrebbe essere questo il claim della campagna elettorale del Pd che ha messo nel mirino in modo sistematico Giorgia Meloni. Ma anche tutti gli opinionisti e commentatori vicini al campo progressista stanno lavorando al meglio per alimentare l'odio contro FdI. Come altro definire le parole di Rula Jebreal sulle cariche a Palermo da parte della polizia per consentire alla Meloni di parlare e di tenere il suo comizio: "Oggi sembra già iniziata l'era Meloni...", ha scritto la giornalista su Twitter. E la Jebreal pur di attaccare la Meloni usa e stravolge il senso delle sue parole.

"Un corso da monaco tibetano": Meloni scatenata, Letta ridicolizzato

La leader di Fratelli d'Italia recentemente ha affermato: "Sogno una nazione nella quale le persone che hanno dovuto abbassare la testa per tanti anni, magari facendo finta che la pensavano in maniera diversa sennò sarebbero stati tutti cacciati, possano dire come la pensano". Ed ecco il commento della Jebreal: "L'ultimo messaggio della campagna elettorale di Giorgia Meloni è un ammiccamento/un cenno alla sua nostalgica base fascista", ha scritto la giornalista su Twitter.

"I fondi del caffè dicono che...": Myrta Merlino, soffiata elettorale proibita

Infine l'affondo: "È così che normalizzi il fascismo, rendendolo socialmente accettabile. Oggi sembra già iniziata l'era Meloni… Manifestanti e giornalisti pestati, caricati a manganellate". Insomma impedire un comizio per la Jebreal è la massima espressione della democrazia. Basta che a non parlare sia un esponente di destra.