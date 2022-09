Giorgia Meloni ridicolizza Letta: "Faccio un corso da monaco tibetano"

21 settembre 2022 a

"Sono loro molto nervosi. Le aggressioni, che fanno diventare il Pd un partito estremista, tradiscono una grande paura e insicurezza": Giorgia Meloni, intervenuta questa mattina ai microfoni di Rtl102.5, ha parlato così dei suoi avversari. La leader di FdI ha detto di essere diventata ormai l'ossessione della sinistra, che lancerebbe delle provocazioni sperando forse in una reazione: "Sanno che ho un carattere fumantino, però sto facendo un corso da monaco tibetano. Leggo poco, non ascolto gli insulti quotidiani che mi vengono rivolti", ha detto la Meloni.

La presidente di FdI ha detto di essere stata infastidita soprattutto da alcune dichiarazioni di Enrico Letta e Luigi Di Maio contro il centrodestra: "La sinistra italiana dice fake news, va in giro per il mondo cercando di far alzare lo spread. Il debito pubblico è enorme, ma chi l'ha creato? Non FdI ma la sinistra". Parlando di sé, invece, la Meloni ha detto di essere pronta a governare: "Non ci si prepara a fare la premier in due mesi. Io faccio politica da quando avevo 15 anni, ne ho 45, quella è l'unica l'unica scuola. La gavetta, studiare tanto, tantissimo, l'ancoraggio forte ai propri valori, non rendersi ricattabile e non farsi comprare".

La Meloni, poi, ha parlato della compattezza della sua coalizione: "Il centrodestra non è diviso. Abbiamo scritto il programma comune in due giorni, mentre il centrosinistra non ha nemmeno un unico programma. Non credo ci saranno problemi". Infine, commentando il recente annuncio di Putin sulla mobilitazione parziale, ha detto: "È una mossa abbastanza disperata. Ma bisogna fare attenzione, bisogna essere compatti e in questo momento serve molta lucidità e diplomazia".