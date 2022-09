Agnese Renzi ricompare in pubblico: platea incantanta, mai vista così

24 settembre 2022 a

Matteo Renzi si è presentato nella piazza del Gianicolo in cui si celebra la chiusura della campagna elettorale di Azione accompagnato dalla moglie Agnese. Che, come notano tutti i presenti è davvero in splendida forma, bella, elegante, radiosa. Lady Renzi infatti, vestita in modo molto semplice e sobrio, con una maglia bianca e dei classici pantaloni blu che esaltano il suo fisico tonico e asciutto, riesce a incantare la platea del Terzo polo.

Agnese è seduta in prima fila con la moglie di Carlo Calenda, Viola. Il leader di Italia viva sul palco sintetizza così la differenza del Terzo polo dalle altre formazioni politiche: "Dico agli italiani: volete votare quelli che hanno buttato via i miliardi per il reddito di cittadinanza e il bonus facciate? Quelli che hanno chiuso l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico? È un problema vostro. Noi siamo orgogliosamente un'altra cosa: siamo industria 4.0, siamo il Jobs act, siamo il super ammortamento. Siamo per l'Europa e non per Orban". E ancora: "Non vi posso dire che stiamo andando molto bene e non ve lo dirò", aggiunge riferendosi al divieto di diffusione dei sondaggi.

Poi Renzi ironizza: "Quando litigheranno per la prima volta Calenda e Renzi? Era il quesito dei giornalisti e di tanti ma noi siamo stati bravi più che a non litigare a non farlo sapere". Renzi scherza ma non troppo parlando alla piazza di Azione, spiegando che la coalizione con Carlo Calenda "è stata l'unica novità della campagna elettorale" puntando su competenza e serietà e ribadendo la fede nell'Europa contro "chi negli altri a schieramenti" la mette in discussione. Un ringraziamento ai volontari e alle famiglie con Viola Calenda e Agnese Renzi che applaudono.