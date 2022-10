Non è l'arena, Wanna Marchi raccapricciante: "Peli intimi femminili"

10 ottobre 2022 a

"Ho sentito parlare di Berlusconi prima, che entrava nel commerciale... qual era la capostipite delle vendite in Italia? Wanna Marchi. Colpendo lei si è distrutto un sistema, questa è la verità": Stefania Nobile è stata ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena assieme alla madre. Alle parole della Nobile, il conduttore ha risposto: "Vedi, una dietrologia complottistica... lei dice che il Cavaliere ne avrebbe tratto vantaggio con le sue televisioni, questo sta dicendo?".

"Tutte le piccole emittenti che vivevano di televendite, non solo quella di Wanna Marchi...", ha iniziato a rispondere la Nobile. Che poi ha fatto una digressione: "Prima si vendeva qualunque cosa. Addirittura si vendevano, non so se voi lo sapete, a parte i parrucchini, anche i peli posticci per altre zone, tutto si vendeva in televisione...". A quel punto, interessato ma anche sconcertato, Giletti ha chiesto: "Per maschi o per femmine?". "Per femmine", hanno precisato lei e la madre.

"Le televisioni avevano un business pazzesco", ha continuato la figlia di Wanna Marchi. Ma il conduttore ha insistito: "Come cambiano i tempi, pensi che oggi invece le donne vogliono eliminare qualsiasi cosa, prima li volevano...". "Si, l'effetto giungla", ha chiosato la Nobile.