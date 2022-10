Ginevra Bompiani: "La Meloni ha fatto pestare gli studenti"

26 ottobre 2022 a

Gli studenti "antifascisti" tentano di far saltare un convegno organizzato alla Sapienza con esponenti di FdI e la polizia interviene? Secondo Ginevra Bompiani, scrittrice di ultra-sinistra ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, "a ordinare il pestaggio è stata Giorgia Meloni".

"Oggi mi ha fatto impressione vedere quanto danno ha fatto la Meloni premier in mezza giornata", esordisce l'intellettuale. "Cosa ha fatto?", chiede Floris sinceramente stupito. "Beh, ha fatto pestare gli studenti e ha fermato le navi. Non è responsabile lei? Non ha mandato la polizia? Non ha bisogno di mandarla, la polizia ha sempre orecchio e naso molto fino e capisce subito che aria tira, lo capisce un minuto prima". Alessandro Giuli, accanto a lei, scuote il capo sconcertato: "No no, ma no...".



"La Meloni ha fatto pestare gli studenti": guarda il video della Bombiani a DiMartedì



"Il pestaggio - prosegue imperterrita la Bompiani - è stato fatto perché studenti, in casa loro, non volevano che esponenti di Forza Italia (Fratelli d'Italia, ndr) parlassero a casa loro". Il nuovo ministro degli Interni Piantedosi ha preso le difese della polizia, che ha usato (come sempre, in questi casi, e indipendentemente dal governo) metodi spicci per respingere il tentato blitz degli studenti di sinistra in ateneo. La realtà è un po' più complessa e articolata, visto che l'Università non è solo "la casa" degli studenti antifascisti, ma di tutti gli studenti. E chiunque, sulla carta, deve potere avere spazio e tempo per parlare senza che qualcuno si senta in diritto (anzi, dovere) di impedirglielo con la forza. Ma a sinistra questo concetto passa solo a targhe alterne.