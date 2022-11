Tagadà, pagliacciata-Parenzo contro Meloni: si alza in piedi e...

04 novembre 2022 a

"Ti posso far vedere come sta la Meloni?": David Parenzo, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, dopo il via libera della conduttrice, si è alzato dal divano per mimare le difficoltà del presidente del Consiglio. In particolare, ha mimato una sorta di funambolo che cerca di stare in equilibrio su una corda. "La Meloni sta così, sta facendo l'equilibrista - ha continuato il giornalista -. Per cui da una parte ha l'Europa e dall'altra i sovranisti".

"Lei si trova in questo straordinario meccanismo per cui se va troppo di qua tradisce i Dragoni sostanzialmente e fa un favore ai Draghi, che son quelli che piacciono a noi...", ha detto Parenzo riferendosi ironicamente a Fabio Dragoni in collegamento con la trasmissione. A un certo punto, però, la Panella lo ha interrotto scherzando: "Ma a noi chi? A te?". Il giornalista però è andato avanti con il suo lavoro di mimo: "Se Meloni cade di qua fa l'alleanza con quelli che sono stati i suoi compagni di viaggio fino a ieri".

"Lei deve scegliere chi sono i suoi alleati futuri - ha proseguito Parenzo, dopo essersi seduto di nuovo sul divano -. Francia e Germania, per esempio, hanno governi diversi dai sovranisti. Oppure ci sono Afd, Marine Le Pen...".