L'aria che tira, profezia-Senaldi sul governo: "Il consenso scenderà. Quindi..."

Pietro Senaldi, ospite di Francesco Magnani che sostituisce Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 18 novembre, sostiene che "Giorgia Meloni ha ereditato una situazione disastrosa, macerie da tutte le parti". Quindi, prosegue il condirettore di Libero, "credo che i primi cento giorni danno un indirizzo al governo, sono anche i giorni della luna di miele perché la situazione è talmente difficile che prima poi il consenso è destinato a scendere, quindi bisogna sfruttare questo consenso per dare un indirizzo molto importante". In questo senso, specifica Senaldi, "avendo il consenso" il presidente del Consiglio ha deciso di "fare subito le cose più difficili. Questo è il punto". Non è che le interessa in questo momento avere il consenso.

Qui l'analisi di Pietro Senaldi a L'aria che tira

Giorgia Meloni, aggiunge il condirettore di Libero, "non è una donna di compromessi, questo si è visto nella formazione del governo e nella scelta di non partecipare al governo di tutti, quello che sosteneva Draghi, è una donna di messaggi forti e di scelte categoriche". E in questo momento, conclude Senaldi, "il Paese sembra che stia recependo il suo messaggio. Poi è chiaro che la sinistra è piuttosto spiazzata".