Federico Rampini contro ong e sinistra: "Ideologia infame"

Federico Rampini, ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, su La7, nella puntata del 14 dicembre, attacca la sinistra e le Ong: "Eva Kaili non è stata cacciata dal suo partito di sinistra quando ha fatto la sua dichiarazione infamante e ignobile molto prima che le scoprissero i soldi in casa, quando ha detto che il Qatar rispetta i diritti umani, cosa vergognosa visto che prima dei mondiali sono morti tanti migranti nei cantieri, E questo era già un buon motivo per cacciarla". "Ma il seguito è pure peggio", spiega ancora il giornalista e scrittore, "quando ha aggiunto che noi europei non abbiano nessun diritto di dare lezioni agli altri".

Qui l'intervento di Federico Rampini a Coffee Break

Ecco, questo è il punto, osserva Federico Rampini: "C'è un'ideologia infame che accomuna sedicenti, e sottolineo sedicenti, progressisti e un certo mondo di Ong per cui noi occidentali siamo colpevoli di tutto, gli altri hanno sempre ragione, noi siamo l'impero del male, gli altri sono vittime innocenti". E ancora aggiunge il giornalista del Corriere della Sera: "Nell'emisfero sud, lì sono tutti migliori di noi e quindi incassiamo anche le mazzette da quelli lì perché loro sono buoni anche se possiedono mezza milano, il paris saint germain eccetera, mentre noi siamo la razza bianca cattiva. Questa ideologia consente tutto".