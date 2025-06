Federico Rampini, rumors clamorosi: ecco con chi ha firmato

Federico Rampini a Mediaset? Il giornalista e opinionista, dopo una lunga collaborazione con La7, avrebbe deciso di trasferirsi. A darne notizia il sito Primaonline. Lo scorso 17 giugno l'editorialista del Corriere della Sera è andato in onda in prime time su La7 con la prima delle due puntate previste di Inchieste in movimento, programma in cui il giornalista attraversa e racconta gli Stati Uniti d’America tra incontri, interviste e contraddizioni, concentrandosi su due città in particolare: New York e San Francisco. Buoni gli ascolti: il primo appuntamento ha incassato il 4,7% di share.

Considerato il successo ottenuto da Rampini in tv. Mediaset avrebbe deciso di non perdere tempo e di averlo subito nella sua squadra, nel suo cast di conduttori e opinionisti. Secondo Primaonline, inoltre, "a La7 danno la cosa fatta e la decisione comunicata". In ogni caso, non si sa ancora quale sarà l’impegno effettivo del giornalista a Cologno Monzese. Una delle ipotesi sul tavolo è che l’azienda milanese gli affidi un programma di approfondimento in prima o seconda serata, oltre a coinvolgerlo come opinionista fisso nei talk di Rete 4.