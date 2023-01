Cospito, Colombo sospetta dei politici: "Non è che..."

30 gennaio 2023 a

Gherardo Colombo ha firmato un appello per la revoca del 41 bis. A raccontarlo è lui stesso ospite di Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 30 gennaio su La7. Qui l'ex magistrato sottolinea che "la nostra Costituzione e il codice penale mettono la salute al primo posto". Per questo, spiega a Lilli Gruber, quello di Alfredo Cospito non è solo un caso giudiziario. "Si tratta di un caso umano, perché ci sono le persone, ma anche un caso politico".

Il motivo? Presto detto. Per Colombo "non è che lo Stato ceda applicando le sue regole. Queste sono cose anche già viste, quando si parlava della linea della fermezza durante il rapimento di Aldo Moro che ha portato al suo assassinio. E il terrorismo è andato avanti per anni". Insomma, secondo il giurista "in chi fa politica oggi, qualche ricordo dell'antagonismo potrebbe esserci. Rifletterei sul come mai questi attentati si stanno moltiplicando, non è che lo Stato non osserva le sue regole?".

Dello stesso parere l'ex sardina, oggi confluita nel Partito democratico, Jasmine Cristallo: "Cedere signficherebbe la resa dello Stato? Sono d'accordo, però lo Stato deve fare lo Stato e noi non possiamo tradire la Costituzione. Questo è un suicidio annunciato. Il nostro è uno Stato di diritto, c'è una persona che sta subendo una situazione complessa, dolorosa".